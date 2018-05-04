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ПОСАДОВЦЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОДА ВИЗНАНО ВИННИМ У СКОЄННІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

04.05.2018 Новини Комментариев нет
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Порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» стало приводом для притягнення до адміністративної відповідальності посадової особи одного з департаментів Донецької обласної державної адміністрації.

Будучи особою, на яку покладено виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та достовірно знаючи про відповідальність за порушення правил декларування доходів, посадовець, придбавши у грудні 2017 року автомобіль марки «Geely» вартістю понад 100 тис грн, не повідомивНаціональне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані у встановлений законом 10-денний строк, зробивши це наприкінці лютого поточного року.

Таким чином чоловік скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Краматорська місцева прокуратура забезпечила у суді розгляд відповідного адміністративного протоколу, а суд, визнавши декларанта винним у порушенні законодавства, наклав на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн.

 

Прес-служба прокуратури Донецької області

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