НЕВДАЛА СЕСІЯ: У НІКОПОЛЬСЬКІЙ МІСЬКРАДІ ВІДБУЛАСЯ СТРІЛЯНИНА

В п’ятницю, 4 травня, У Нікополі на Дніпропетровщині відбулася стрілянина на засіданні позачергової сесії міськради. Про це повідомило видання «Нікополь-news«.
«Практично на самому початку засідання, коли приймали порядок денний, до трибуни підійшли представники «Правого сектора», слово взяла Тетяна Біла, яка виступала із закликами міняти владу. У залі почалися бійки. Потім активісти піднялися на трибуну і, за словами очевидців, наділи депутату Олександру Рибакову пакет з кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою. Після цього пролунали два постріли. За словами очевидців, один – в стелю, другий – в бік активістів. Стріляв з пістолета депутат Рибаков», – зазначено в повідомленні.
В свою чергу цю інформацію виданню підтвердив начальник Нікопольської міської поліції Євген Кравцов. Наразі ніхто не постраждав. У стіні і стелі залишилися сліди від куль.