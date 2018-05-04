«ЗНАЙДИ РОБОТУ СВОЄЇ МРІЇ, ЖИВИ ТА ПРАЦЮЙ В УКРАЇНІ!»

2 травня 2018 року в Покровському міському центрі зайнятості Донецької області проведено перший в 2018 році захід на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці, в тому числі для учасників АТО» за участю 12 безробітних осіб.
Фахівець центру зайнятості Крістіна Насєкіна ознайомила присутніх з ринком праці регіону, поняттям «торгівля людьми», розповіла про експлуатацію людей, небезпечні реалії, з якими стикаються трудові мігранти за кордоном.
«Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми – це проблеми, що стоять перед Україною. Щороку українці намагаються виїхати в інші країни в пошуках більш гідних умов життя», — наголосила головний спеціаліст відділу «Покровського бюро правової допомоги» Наталя Козинець
Але не завжди працевлаштування за кордоном закінчується успіхом. Велика кількість українського населення працює нелегально без укладання трудових договорів, але нелегальні трудові відносини не мають юридичних підстав для оплати праці, та не дають працівнику право на соціальні гарантії». Зазначила, що відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми», особи, які постраждали від торгівлі людьми, у разі потреби можуть отримати комплексну психологічну, соціально-педагогічну, соціально-медичну, юридичну, інформаційну допомогу та інші види послуг.
З нагоди святкувань Міжнародного дня солідарності трудящих та свята весни і праці, головний спеціаліст відділу «Покровського бюро правової допомоги» Наталя Козинець побажала усім присутнім уникати непорозумінь з роботодавцями, бути всебічно обізнаними та при необхідності не боятись звертатись за юридичною та соціальною допомогою.