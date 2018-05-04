ЗА ВТРУЧАННЯ ПРОКУРАТУРИ НЕДОБРОСОВІСНИЙ ОРЕНДАР ПОВЕРНУВ ДЕРЖАВІ ПОНАД 238 ГА ЗЕМЕЛЬ

Артемівською місцевою прокуратурою під час вивчення стану додержання вимог земельного законодавства виявлено факт використання земельних ділянок державної власності за відсутності правовстановлюючих документів.
З’ясовано, що землекористувач після закінчення дії договору оренди земельних ділянок площею понад 238 га для сінокосіння та випасання худоби за межами населених пунктів Серебрянської сільської ради, не звільнив їх та продовжував ними користуватися.
При цьому Артемівською районною державною адміністрацією не вжито достатніх заходів щодо повернення вказаних земельних ділянок державі.
На усунення виявлених порушень місцевою прокуратурою до суду скеровано позов в інтересах держави про зобов’язання порушника повернути вказані земельні ділянки вартістю 1,5 млн грн та стягнути заборгованість з орендної плати у розмірі 37 тис грн.
Під час судового розгляду відповідачем по справі вжито заходів щодо добровільного вирішення спору, а саме погашено заборгованість з орендної плати та за актом приймання-передачі повернуто спірні земельні ділянки, чим поновлено державні інтереси на пріоритетному напрямі представницької діяльності прокуратури.
Прес-служба прокуратури Донецької області