ДЕРЖАВА ПОВИННА РОЗРАХОВУВАТИ НА ЛЮДЕЙ, ЯКІ БЕРУТЬ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. І ЦЕ – ГОЛОВИ ОСББ, — ЗУБКО

Я вдячний громадським діячам і народним депутатам, які підтримали 417-й закон. Це закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Дійсно ОСББ не так просто створити — потрібна велика кількість голосів, переважна більшість людей, які проживають, які хочуть взяти в управління свій будинок. Тому ми прийняли закон, який зараз імплементується і, вже громада будинку, може на конкурсі обрати собі управителя або надавача послуг. І це дуже важливо. Про заявив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
За його словами, на сьогодні вже створено понад 28 тисяч ОСББ. Але ці 28 тисяч – це не 28 тисяч будинків. Є ОСББ, в яких 10 будинків в управлінні. По країні нараховується 152 тисячі багатоповерхових будинків, які на сьогоднішній день практично є в управлінні або ЖЕКів, муніципалітетів, або ОСББ, або ЖБК. Ще один напрямок – це житлово-будівельні кооперативи.
«Держава повинна опиратися саме на таких людей. Людей, які не байдужі, які беруть на себе таку додаткову відповідальність, в першу чергу соціальну. А потім вони вже беруть на себе професійну відповідальність. Бо управління будинком – це маленька держава: зі своїм теплопостачанням, водопостачанням і водовідведенням», — підкреслив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр-міністр пояснив, якщо є голова ОСББ, управитель, якого обрали на конкурсі, якого можуть поміняти, а не ЖЕК, призначений муніципалітетом, і люди чітко розуміють, з кого запитати. Немає людини, яка може проконтролювати, – будуть виникати питання і буде недовіра. «Якщо у людей буде розумний управитель, якого вони обрали та якому довіряють, – я вам скажу, це і є справедливість, яка дає можливість людям навіть платити більше, але вони розуміють, що їх гроші не витрачаються даремно», — зазначив урядовець.
Геннадій Зубко наголосив, що голови ОСББ — це розумні і нові люди. І щастя для тих людей, які проживають в їх будинках. Тому що серед них з’явився такий лідер, який взяв на себе відповідальність. І це дуже добре. Тому що він думає про те, яким чином навести порядок.
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України