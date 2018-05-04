ГОРОСКОП НА 4 ТРАВНЯ

ОВЕН
Довгоочікувана поїздка може скасуватися через роботу.
ТЕЛЕЦЬ
Знайдете нового друга, проведіть вечір з ним у кафе.
БЛИЗНЮКИ
Ваші поради вплинуть на долю одного з колег.
РАКИ
Гарний вечір для примирення з Вашим партнером.
ЛЕВ
Вам вдається маніпулювати людьми для своїх цілей.
ДІВА
Приятель із соцмереж відкриється Вам по-новому.
ТЕРЕЗИ
Ви талановитий учень, який перевершить вчителя.
СКОРПІОН
Готуйтесь до романтики – у Вас дуже цікавий партнер.
СТРІЛЕЦЬ
Цей день пройде так, як Ви давно планували і мріяли.
КОЗЕРІГ
Не йдіть за покупками самостійно – ризикуєте все витратити.
ВОДОЛІЙ
Не дозволяйте Вас використовувати – потрібна стійкість!
РИБИ
Ваша близька людина організує для Вас чудову вечірку.