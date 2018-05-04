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ГОРОСКОП НА 4 ТРАВНЯ

04.05.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Довгоочікувана поїздка може скасуватися через роботу.

ТЕЛЕЦЬ

Знайдете нового друга, проведіть вечір з ним у кафе.

БЛИЗНЮКИ

Ваші поради вплинуть на долю одного з колег.

РАКИ

Гарний вечір для примирення з Вашим партнером.

ЛЕВ

Вам вдається маніпулювати людьми для своїх цілей.

ДІВА

Приятель із соцмереж відкриється Вам по-новому.

ТЕРЕЗИ

Ви талановитий учень, який перевершить вчителя.

СКОРПІОН

Готуйтесь до романтики – у Вас дуже цікавий партнер.

СТРІЛЕЦЬ

Цей день пройде так, як Ви давно планували і мріяли.

КОЗЕРІГ

Не йдіть за покупками самостійно – ризикуєте все витратити.

ВОДОЛІЙ

Не дозволяйте Вас використовувати – потрібна стійкість!

РИБИ

Ваша близька людина організує для Вас чудову вечірку.

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