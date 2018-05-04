ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 ТРАВНЯ 04.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1415 — Констанцький собор ухвалив спалити тіло англійського теолога Джона Вікліфа, померлого за 21 рік до цього 1807 — Франція та Персія уклали Фінкенштейнський договір, що поклав початок Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російсьської імперії. 1838 — діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка 1848 — відкрилися Установчі збори Франції 1863 — початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст 1878 — В будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф 1904 — США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння 1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою «Роллс-ройс» 1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців. 1979 — Маргарет Тетчер стає прем’єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем’єром Великої Британії. 1986 — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:4 мая, 4 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ