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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 ТРАВНЯ

04.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1415 — Констанцький собор ухвалив спалити тіло англійського теолога Джона Вікліфа, померлого за 21 рік до цього
  • 1807 — Франція та Персія уклали Фінкенштейнський договір, що поклав початок Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російсьської імперії.
  • 1838 — діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка
  • 1848 — відкрилися Установчі збори Франції
  • 1863 — початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст
  • 1878 — В будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф
  • 1904 — США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння
  • 1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою «Роллс-ройс»
  • 1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців.
  • 1979 — Маргарет Тетчер стає прем’єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем’єром Великої Британії.
  • 1986 — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів
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