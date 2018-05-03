9 ТРАВНЯ У МИРНОГРАДІ ПРОЙДЕ НИЗКА ЗАХОДІВ

З нагоди відзначення 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні протягом усього дня — 9 травня в Мирнограді відбудеться низка загальноміських заходів, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Мирноградський міський голова Олександр Брикалов.
Так, о 08.30 розпочнеться трансляція пісень воєнних років біля Меморіалу пам’яті та по центральній вулиці Соборна, збір ветеранів та мешканців міста біля ПК«Україна».
Після побудови «живої колони» о 08.50 на площі ПК «Україна» з числа ветеранів, депутатів, керівництва міста, представників трудових колективів та громадських організацій відбудеться святкова хода до меморіалу пам’яті о 08.55.
Мітинг, поминальна панахида за загиблими, хвилина мовчання та покладання квітів на меморіалі пам’яті о 09.00.
Після урочистостей за частуванням солдатською кашею ветерани зможуть поспілкуватися із фронтовими товаришами на «Польовій кухні» в кафе «Луна» з 10.00.
Концертну програму «Пісні Перемоги» для ветеранів підготували ветеранський хор та ансамбль «Горлиця». Завершиться святкування Дня Перемоги на Чемпіонаті України з мотокросу, який розпочнеться о 12.00 с.Балаган.