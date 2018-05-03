3 ТРАВНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СВОБОДИ ДРУКУ

Це свято відзначають усі країни представлені в ЮНЕСКО, даючи свій дозвіл на вільне висловлювання думок стосовно будь-яких тем, зокрема влади.
З 1993 року за рішенням Генеральної Асамблеї ООН 3 травня відзначається Всесвітній день свободи друку. Це рішення було прийнято під впливом ЮНЕСКО. Даний структурний підрозділ ООН в той період активно займався відстоюванням інтересів вільної та незалежної преси, яка є невід’ємною частиною розвитку демократичної держави. Це свято відзначають усі країни представлені в ЮНЕСКО, даючи свій дозвіл на вільне висловлювання думок стосовно будь-яких тем, зокрема влади.
На міжнародному рівні принципи, які проголошують організатори дня свободи друку, описані в тексті Віндхукской декларації. Вона повинна забезпечувати на міжнародному рівні дотримання прав незалежної преси, основи плюралізму і т.д.
Щорічно в світі гинуть десятки журналістів, які перебувають при виконанні редакційних завдань. Більшість з них стають жертвами замовних убивств, а багато гинуть в «гарячих» точках планети. Тому однією з основних ідей Всесвітнього дня свободи друку є створення умов для безпечної журналісткою діяльності, вільної від жорсткої цензури.