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3 ТРАВНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СВОБОДИ ДРУКУ

03.05.2018 Варто знати, Новини, Цікаво знати Комментариев нет
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Це свято відзначають усі країни представлені в ЮНЕСКО, даючи свій дозвіл на вільне висловлювання думок стосовно будь-яких тем, зокрема влади.

З 1993 року за рішенням Генеральної Асамблеї ООН 3 травня відзначається Всесвітній день свободи друку. Це рішення було прийнято під впливом ЮНЕСКО. Даний структурний підрозділ ООН в той період активно займався відстоюванням інтересів вільної та незалежної преси, яка є невід’ємною частиною розвитку демократичної держави. Це свято відзначають усі країни представлені в ЮНЕСКО, даючи свій дозвіл на вільне висловлювання думок стосовно будь-яких тем, зокрема влади.

На міжнародному рівні принципи, які проголошують організатори дня свободи друку, описані в тексті Віндхукской декларації. Вона повинна забезпечувати на міжнародному рівні дотримання прав незалежної преси, основи плюралізму і т.д.

Щорічно в світі гинуть десятки журналістів, які перебувають при виконанні редакційних завдань. Більшість з них стають жертвами замовних убивств, а багато гинуть в «гарячих» точках планети. Тому однією з основних ідей Всесвітнього дня свободи друку є створення умов для безпечної журналісткою діяльності, вільної від жорсткої цензури.

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