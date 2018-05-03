Відомо, що в цей день люди зверталися до своїх предків. Була поширена традиція 3 травня ходити на цвинтар, голосити, плакати і кликати родичів, яких уже немає в живих. Ніяких важливих справ на 3 травня зазвичай не планували, не влаштовували хрестин та весіль. Це був час, призначене виключно для поминання померлих людей, і веселитися — значить, накликати на себе біду. До речі, за старих часів свято називали Родовими вугор, окликання батьків. Говорили про те, що саме 3 травня померлі тужать про колишню життя і хочуть побачитися з рідними та близькими. Подейкували, що в цей день відкриваються небеса, і душі вилітають у світ живих, що дозволяє людям бачитися з небіжчиками. Так що, утром3 травня старі жінки вирушали на кладовище і починали там голосити, причому, вони повинні були вимовляти певні слова. Вони полягали в тому, що рідних просили виглянути зі своїх могил і потішити людей добрим словом. Також 3 травня обов’язково потрібно було накрити рясний і багатий стіл, щоб предкам на тому світі було добре. Також померлі повинні побачити, що в їхньому будинку все мирно і спокійно, а тому, в цей день не можна було сваритися.
Крім того, 3 травня носило певний сенс для рибалок, оскільки в цей день категорично заборонялося закидати мережі і ловити рибу, яка в даний час метилу ікру. Народ бачив, що, якщо через 3-4 дні риба розходиться, то можна сіяти раніше. Якщо ж плотва залишається в зграї на тиждень і довше, то з сіянням варто почекати.
Обов’язково 3 травня ставили на краю села стіл, стелили білосніжну скатертину і на ній залишали хліб-сіль, помолившись про гарний урожай. Обов’язково запалювали свічки, раніше принесені з церкви. Також освячували один одного і молилися про успіхи в роботі.
Народні прикмети на 3 травня
1. Пласт сухий — прикмета до того, що не буде в цьому році багатого врожаю
2. Стежили 3 травня за тим, що вперед виросте — трав або жито — тои принесе багатий урожай
3. Багато шишок на ялинах — прикмета до того, що хліб добре вродить. Урожай жита прийнято було визначати за сосні.