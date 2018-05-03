ПОКРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ПРОВІВ СЕМІНАР З РОБОТОДАВЦЯМИ

3 травня у Покровському міському центрі зайнятості відбувся семінар для роботодавців. Загалом, в цьому році відбулось вже 18 таких семінарів, які прослухали 147 роботодавців.
«Сьогодні клієнт служби зайнятості №1 – роботодавець. Ми надаємо роботодавцям широкий спектр послуг щодо підбору персоналу абсолютно безкоштовно», — розпочала захід начальник відділу взаємодії з роботодавцями Олена Іванівна Лопушанська.
Під час заходу присутнім презентували послуги служби зайнятості, ознайомили з Законом України «Про зайнятість населення», яким передбачено механізм стимулювання роботодавців до працевлаштування на створені нові робочі місця осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Зустрічі такого плану допомагають віч на віч поспілкуватись з роботодавцями, виявити нагальну потребу у кадрах та налагодити зв’язок на подальшу співпрацю.