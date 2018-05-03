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НОВІ МОНЕТИ УКРАЇНИ: ЯК ЗАМІНЯТЬ ПАПЕРОВІ ГРОШІ?

03.05.2018 Новини Комментариев нет
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Гаманці українців погладшають! З дня на день з’являться нові монети – номіналом 1 та 2 гривні. 27 квітня металеві гривні відправили до підрозділів Нацбанку, аби потім розподілити між фінустановами.

Одно- та двогривневі монети почали карбувати у квітні. Новенькі гривні діаметром навіть менші за сучасні п’ятаки. Згодом вони мають повністю витіснити купюри такого ж номіналу. А ще – зекономити чимало коштів держбюджету, адже служать набагато довше за паперові.

У Нацбанку планують найближчими роками монетами замінити і купюри у 5 та 10 гривень. Відтак, скоро дріб’язком вважатимуться уже не копійки, а гривні. Українці ж продовжують відмовлятися від грошей на користь карток – лише за останній рік кількість безготівкових операцій виросла на третину.

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