КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР У ПОКРОВСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ

2 травня 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості відбулась одинадцята зустріч Центру розвитку підприємницької діяльності. Учасниками заходу стали: представники Покровського міського центру зайнятості, представники Донецького міського центру зайнятості, представники головного управління Держпраці в Донецькій області, представники Покровської філії донецького обласного лабораторного центру, представники ГО «Український донецький куркуль», представники відділу інвестицій та стратегічного розвитку Покровської міської ради, представники відділу економічного розвитку і торгівлі Покровської районної адміністрації..
«Для зручності та оперативного підбору кандидатів на вакантні посади, в центрах зайнятості до ваших послуг база актуальних відеорезюме шукачів роботи. Не гайте часу, скористайтесь цією можливістю та отримайте перші враження щодо шукача роботи, який можливо стане вашим найкращим працівником», — розпочала захід заступник директора Покровського МЦЗ Донецької області.
Під час заходу розглядались наступні питання: щодо проведення медичного огляду працівників певних категорій. Організація проведення мед.оглядів роботодавцем; перелік необхідних обстежень, клінічних, лабораторних досліджень для проведення медичних оглядів та їх періодичність; порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України та ін.
В результаті всі присутні отримали ефективні рекомендації щодо ведення власної справи та підвищення власної фінансової ефективності.