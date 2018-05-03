ГОРОСКОП НА 3 ТРАВНЯ

ОВЕН
Сьогодні оточуючим може здатися, що ви сумуєте і, можливо, навіть впали в депресію. Однак це не так. Вам потрібен час, щоб розібратися в собі і обдумати, що робити з життям в найближчому майбутньому. Постарайтеся розкласти все по поличках і накреслити чіткий план дій.
ТЕЛЕЦЬ
У четвер Тельців чекає фінансова винагорода за виконану працю. Можливо, вона буде не настільки великою, як вам хочеться, проте це лише питання часу. До того ж, краще тимчасово заощадити, щоб відкласти гроші на більш глобальні цілі.
БЛИЗНЮКИ
Сьогодні — відповідний день для того, щоб старанно попрацювати над здійсненням своєї мрії. Однак перед цим добре проаналізуйте минулі невдачі і промахи, зробіть правильні висновки і можете сміливо крокувати до своїх цілей. Зірки обіцяють вам успіх у всіх починаннях.
РАК
Ракам варто перестати зациклюватися на дрібних проблемах і надавати надмірне значення словам оточуючих. Вам слід трохи розслабитися і задуматися про справді важливі речі, які допоможуть налагодити життя на краще.
ЛЕВ
Незважаючи на те, що Левам шалено хочеться провести день в домашній безтурботній атмосфері, на них звалитися купа справ, які необхідно вирішити в терміновому порядку. Як би страшно це з самого початку не звучало, проте ці клопоти будуть приємними.
ДІВА
У четвер ви отримаєте хорошу можливість піднятися кар’єрними сходами, не пропустіть її! Не бійтеся зайвий раз нагадати керівництву про свою важливість і продемонструвати, як добре справляєтеся з роботою. У будь-якому випадку — втрачати нічого, ваші старання оцінять гідно.
ТЕРЕЗИ
Сьогодні ви можете замислитися про кардинальні зміни в житті. Наприклад, про зміну місця проживання чи нове робоче місце. Поборіть внутрішній страх і пам’ятайте про те, що зміни — завжди на краще, навіть якщо спочатку здається, що це не так.
СКОРПІОН
У четвер надмірний азарт може зіграти зі Скорпіонами злий жарт. Постарайтеся не робити необдуманих вчинків і ні в якому разі не погоджуйтесь на сумнівні угоди. Сто раз подумайте перед тим, як сказати «так», особливо, якщо справа стосується роботи або фінансів.
СТРІЛЕЦЬ
Сьогодні у Стрільців можливий занепад сил. Незважаючи на це, постарайтеся привести себе до тями і провести активний, насичений день. Пам’ятайте — чим більше людина робить, тим більше у нього вистачає сил і часу на все.
КОЗЕРІГ
Козерогам зірки обіцяють нову любовну пригоду, яка в майбутньому може перерости в міцні відносини. Більш того, можливо, саме з новим обранцем ви побудуєте міцну родину. Не проґавте цей шанс і придивіться до тих, хто відчуває до вас симпатію.
ВОДОЛІЙ
Четвер загрожує Водоліям небезпекою. Вона може чекати з усіх боків, тому найкраще — вести себе «тихіше трави, нижче води». Виключіть фізичну працю, так як вона може привести до серйозних проблем зі здоров’ям. Загалом, не випробовуйте долю в жодній зі сфер життя.
РИБИ
Рибам в четвер варто задуматися про зміну роду діяльності. якщо Вам набридла Ваша робота — саме зараз настав ідеальний час для того, щоб розпрощатися з ненависним заняттям і почати все з чистого аркуша. Можливо, вам надійде цікава ділова пропозиція, яка спершу викличе багато сумнівів, але не поспішайте відмовлятися. Ймовірно, це і є ваш шанс змінити своє майбутнє на краще.