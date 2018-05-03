ВЛАСНИКІВ НОВИХ АВТО ПОЗБАВЛЯТЬ СУБСИДІЙ

Міністр соціальної політики Андрій Рева анонсував зміни в нарахування субсидій за послуги ЖКГ. Так, в новому сезоні право отримувати субсидію позбавлять власників великих квартир (більше 120 м2, будинків площею понад 200 м2, а також власників автомобілів віком до 5 років.
При цьому, Андрій Рева повідомив, що якщо такий автомобіль був отриманий в якості транспорту для інвалідів від органу соцзахисту, то право на субсидію буде збережено. Також можуть бути розглянуті в індивідуальному порядку і випадки придбання авто перед виходом на пенсію. У такому варіанті субсидію також можуть зберегти.
Для решти громадян, у володінні яких знаходиться автомобіль віком до 5 років, субсидія на послуги ЖКГ виділятися не буде.