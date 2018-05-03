ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 3 ТРАВНЯ 03.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1791 — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято. 1815 — утворено Царство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії. 1841 — Нова Зеландія оголошена британською колонією. 1880 — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай. 1991 — у столиці Намібії підписана «Віндхукська декларація», що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси. 1995 — указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького. 2004 — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об’єдналися в Протестантську церкву Нідерландів. 2014 — створено добровольчий батальйон «Айдар». Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:3 мая, 3 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ