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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 3 ТРАВНЯ

03.05.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1791 — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.
  • 1815 — утворено Царство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.
  • 1841 — Нова Зеландія оголошена британською колонією.
  • 1880 — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.
  • 1991 — у столиці Намібії підписана «Віндхукська декларація», що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси.
  • 1995 — указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.
  • 2004 — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об’єдналися в Протестантську церкву Нідерландів.
  • 2014 — створено добровольчий батальйон «Айдар».
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