ВБИВ ТА ЗАХОВАВ ТІЛО. У СЛОВ’ЯНСЬКУ ЗА ПІДОЗРОЮ В УМИСНОМУ ВБИВСТВІ ЗАТРИМАНО ЧОЛОВІКА

У Слов’янську за підозрою у скоєнні умисного вбивства в порядку ст. 208 КПК України затримано раніше судимого 29-річного мешканця Слов’янського району.
18 квітня поточного року до поліції із заявою про зникнення 28-річного сина звернулась мешканка с. Маяки Слов’янського району.
У ході проведення слідчо-розшукових заходів працівниками поліції отримано оперативну інформацію про те, що до зникнення громадянина може бути причетний його раніше судимий односелець.
Опитаний правоохоронцями 29-річний чоловік розповів, що 13 квітня вживав разом із приятелем спиртні напої. Під час застілля між ними виникла сварка і він кілька разів вдарив друга по голові каменем, після чого відтягнув його у поле, а на четвертий день після скоєного переніс тіло до лісосмуги, де й закопав.
На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група. Труп чоловіка з наявними ознаками насильницької смерті направлено на судово-медичну експертизу. Затриманому готується підозра у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, та клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Слов’янська місцева прокуратура.
Прес-служба прокуратури Донецької області