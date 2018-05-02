У ПРІОРИТЕТІ – ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА ЗРУЙНОВАНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, – КОМАНДУВАЧ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

Серед пріоритетів спільної роботи військових та правоохоронних структур, а також військово-цивільних адміністрацій на території проведення операції Об’єднаних сил – відновлення та розбудова зруйнованої під час бойових дій інфраструктури.
Про це сьогодні, 2 травня, під час брифінгу у Краматорську заявив Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв. За його словами, це входить до плану повернення окупованих територій під контроль України.
Йдеться, як передає прес-центру штабу ООС, в першу чергу, про райони, які безпосередньо межують із лінією зіткнення. Що стосується поновлення повноцінної роботи промислових об’єктів, розвитку горизонтальних економічних зв’язків, сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, зменшення рівня безробіття – головний масив економічних та соціальних питань візьмуть на себе ВЦА.
– Ми розраховуємо, що завдяки нашим зусиллям, завдяки зусиллям військово-цивільних адміністрацій, нам вдасться створити на території Донецької і Луганської областей соціальні та правові умови, які будуть потужним стимулом для повернення додому для тих громадян, які нині опинилися під окупацією, – сказав Сергій Наєв.
Нагадаємо, відповідно до Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” та наказу Верховного Головнокомандувача ЗС України з 30 квітня розпочалася операція Об’єднаних сил.