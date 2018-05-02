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УВАГА РОЗШУК! ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ДВОХ ХЛОПЦІВ

02.05.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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Покровським ВП ГУНП в Донецькій області, розшукується безвісно зниклі Станіслав Сергійович Петров та Євген Дмитрович Колесов.

Петров Станіслав Сергійович 02.08.2002 р.н.:

Прикмети: на вигляд 12-16 років, зріст 145-160 см, волосся середньої довжини світлого кольору, худорлявої статури, вуха відстовбурчені.

Особливі прикмети: діагноз легка розумова відсталість.

Був одягнутий: светер синього кольору, спортивні штани.

Колесов Євген Дмитрович 22.09.1996 р.н.:

Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 180-185 см, волосся середньої довжини темного кольору, середньої статури, вуха відстовбурчені.

Особливі прикмети: з лівого боку під грудьми є пляма у вигляді родинки, на стопі ноги деформований палець.

Був одягнутий: футболка жовтого кольору, шорти – бриджі трьох кольорів – чорного, білого, жовтого, шльопанці чорного кольору з червоними смугами. При собі мав срібний ланцюжок з хрестиком.

Прохання до всіх, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих хлопців, просимо негайно повідомити про це за телефонами: 102, (06239) 52-11-07,  050-020-98-46.

 

Покровський відділ поліції

Донецької області

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