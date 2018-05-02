УВАГА РОЗШУК! ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ДВОХ ХЛОПЦІВ

Покровським ВП ГУНП в Донецькій області, розшукується безвісно зниклі Станіслав Сергійович Петров та Євген Дмитрович Колесов.
Петров Станіслав Сергійович 02.08.2002 р.н.:
Прикмети: на вигляд 12-16 років, зріст 145-160 см, волосся середньої довжини світлого кольору, худорлявої статури, вуха відстовбурчені.
Особливі прикмети: діагноз легка розумова відсталість.
Був одягнутий: светер синього кольору, спортивні штани.
Колесов Євген Дмитрович 22.09.1996 р.н.:
Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 180-185 см, волосся середньої довжини темного кольору, середньої статури, вуха відстовбурчені.
Особливі прикмети: з лівого боку під грудьми є пляма у вигляді родинки, на стопі ноги деформований палець.
Був одягнутий: футболка жовтого кольору, шорти – бриджі трьох кольорів – чорного, білого, жовтого, шльопанці чорного кольору з червоними смугами. При собі мав срібний ланцюжок з хрестиком.
Прохання до всіх, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих хлопців, просимо негайно повідомити про це за телефонами: 102, (06239) 52-11-07, 050-020-98-46.
Покровський відділ поліції
Донецької області