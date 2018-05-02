ПОРОШЕНКО ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ЖЕРТВ РЕПРЕСІЙ

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».
Як повідомляє в середу сайт глави держави, закон в значній мірі поповнює правові прогалини, які мали місце в законодавстві, і поліпшить ситуацію з реалізацією колишніми політв’язнями і репресованими їх законних прав.
Так, оновлено термінологію закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», вводиться категорія постраждалих від репресій — родичів людини, яка була репресована комуністичним режимом.
Крім того, унормовано оновлену процедуру реабілітації, яка буде максимально враховувати всі обставини скоєння репресії проти конкретної особи. При цьому розгляд документів передбачає не тільки участь представників органів влади, а й об’єднань громадян, що займаються відповідною тематикою.
Як повідомлялося, цей закон Верховна Рада прийняла 13 березня.