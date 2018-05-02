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МИРНОГРАДСЬКІ БОРЦІ – ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ

02.05.2018 Новини Комментариев нет
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З 27 по 29 квітня у Маріуполі відбувся щорічний традиційний Всеукраїнський турнір з вільної боротьби на призи дворазового чемпіона світу Михайла Харачури. Про це  журналістам повідомив В.Рябовол, тренер Мирноградської ДЮСШ з вільної боротьби.

У змаганнях взяли участь понад 100 борців з усіх регіонів України. Команду м. Мирноград представляли 8 спортсменів.

Вдало виступивши на змаганнях хлопці показали безкомпромісну боротьбу та привезли 1 перше і 2 третіх місця.

За підсумками змагань найкращі результати показали:

Руслан Хатнянський (ЗОШ № 1) – I місце у ваговій категорії до 52 кг;

Рінат Хамідулін (ЗОШ № 8) – III місце у ваговій категорії до 27 кг,

Давид Вайс – III місце у ваговій категорії до 25 кг.

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