МИРНОГРАДСЬКІ БОРЦІ – ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ

З 27 по 29 квітня у Маріуполі відбувся щорічний традиційний Всеукраїнський турнір з вільної боротьби на призи дворазового чемпіона світу Михайла Харачури. Про це журналістам повідомив В.Рябовол, тренер Мирноградської ДЮСШ з вільної боротьби.
У змаганнях взяли участь понад 100 борців з усіх регіонів України. Команду м. Мирноград представляли 8 спортсменів.
Вдало виступивши на змаганнях хлопці показали безкомпромісну боротьбу та привезли 1 перше і 2 третіх місця.
За підсумками змагань найкращі результати показали:
Руслан Хатнянський (ЗОШ № 1) – I місце у ваговій категорії до 52 кг;
Рінат Хамідулін (ЗОШ № 8) – III місце у ваговій категорії до 27 кг,
Давид Вайс – III місце у ваговій категорії до 25 кг.