ПРИКМЕТИ НА 1ТРАВНЯ

Відомо, що в цей день намагалися посадити буряк і моркву. Вранці 1 травня перед посівом господиня підходила до криниці і збризкують насіння джерельною водою. Після цього кидала в колодязь мідні монети — це віщувало багатий урожай, згідно з давнім слов’янським віруванням. У деяких селах 1 травня також ходили на річку потайки три ночі підряд, чекали світанку і опускали у воду насіння для того щоб ніхто посіви не наврочити.
У народі вірили, що святий Козьма турбувався про те, щоб селяни не відчували голоду і навіть за життя постійно допомагав нужденним. Саме тому, він захищає посіви від холодів і сухостійних. Не дивно, що Козьме 1 травня молилися про багатий врожай.
Народні прикмети на 1 травня
- Зацвіла вільха — пора гречку сіяти
- Зозуля 1 травня довго кує — тепло прийде, а холод відійде
- 1 травня йде дощ — можна змочити волосся дощовою водою, і тоді вони будуть добре рости
- Якщо людина народилася 1 травня, то все життя він буде залишатися відданим своїй землі і стане про неї піклуватися
- 1 травня, за прикметами, повинні розкритися нирки у вільхи, верби, малини
- Якщо погода 1 травня тепла, то друга половина місяця буде холодною
- Черемуха зазеленіла 1 травня — можна саджати рання картопля. Також це відноситься до буряка і моркви. У народі навіть говорили: «На Кузьму сей моркву і буряк».
- Коли висаджували насіння і розсаду, то загадували бажання. Якщо посадка далась взнаки, значить, бажання збудеться
- Іва-бредіна і фіалка цвіте 1 травня — пора садити редис, морква, цибуля, кріп і петрушку.
- Дощ іде — прикмета до того, що буде жито добре рости
- Якщо вранці вологість повітря невелика, а ввечері ситуація змінюється, то погода найближчими днями буде теплою і ясною
- Перший день травня холодний — значить, в кінці місяця буде дуже тепло
- Якщо в травні холодно — рік буде хлібородних
- Дощі на початку травня призводять до кращому росту хліба
- Зацвіла фіалка — пора сіяти насіння.