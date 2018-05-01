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ПРИКМЕТИ НА 1ТРАВНЯ

01.05.2018 Цікаво знати Комментариев нет
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Відомо, що в цей день намагалися посадити буряк і моркву. Вранці 1 травня перед посівом господиня підходила до криниці і збризкують насіння джерельною водою. Після цього кидала в колодязь мідні монети — це віщувало багатий урожай, згідно з давнім слов’янським віруванням. У деяких селах 1 травня також ходили на річку потайки три ночі підряд, чекали світанку і опускали у воду насіння для того щоб ніхто посіви не наврочити.

У народі вірили, що святий Козьма турбувався про те, щоб селяни не відчували голоду і навіть за життя постійно допомагав нужденним. Саме тому, він захищає посіви від холодів і сухостійних. Не дивно, що Козьме 1 травня молилися про багатий врожай.

Народні прикмети на 1 травня

  1. Зацвіла вільха — пора гречку сіяти
  2. Зозуля 1 травня довго кує — тепло прийде, а холод відійде
  3. 1 травня йде дощ — можна змочити волосся дощовою водою, і тоді вони будуть добре рости
  4. Якщо людина народилася 1 травня, то все життя він буде залишатися відданим своїй землі і стане про неї піклуватися
  5. 1 травня, за прикметами, повинні розкритися нирки у вільхи, верби, малини
  6. Якщо погода 1 травня тепла, то друга половина місяця буде холодною
  7. Черемуха зазеленіла 1 травня — можна саджати рання картопля. Також це відноситься до буряка і моркви. У народі навіть говорили: «На Кузьму сей моркву і буряк».
  8. Коли висаджували насіння і розсаду, то загадували бажання. Якщо посадка далась взнаки, значить, бажання збудеться
  9. Іва-бредіна і фіалка цвіте 1 травня — пора садити редис, морква, цибуля, кріп і петрушку.
  10. Дощ іде — прикмета до того, що буде жито добре рости
  11. Якщо вранці вологість повітря невелика, а ввечері ситуація змінюється, то погода найближчими днями буде теплою і ясною
  12. Перший день травня холодний — значить, в кінці місяця буде дуже тепло
  13. Якщо в травні холодно — рік буде хлібородних
  14. Дощі на початку травня призводять до кращому росту хліба
  15. Зацвіла фіалка — пора сіяти насіння.
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