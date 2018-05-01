ГОРОСКОП НА 1 ТРАВНЯ

ОВЕН
Відмовтесь від своїх грандіозних планів і подаруйте собі час на відпочинок.
ТЕЛЕЦЬ
Можуть виникнути образи та непорозуміння в особистому житті. Тримайте себе в руках.
БЛИЗНЮКИ
Почніть займатись чимось новим та збільшість своє коло спілкування.
РАКИ
Поки не поспішайте у відпустку. Можуть з’явитись невідкладні справи.
ЛЕВ
Не хвилюйтесь через дрібниці. Прораховуйте свої дії на крок вперед.
ДІВА
Сьогодні чудовий день для здійснення подорожі.
ТЕРЕЗИ
Не ігноруйте поради досвідченіших людей.
СКОРПІОН
Є усі шанси, що нові ідеї буде реалізовано.
СТРІЛЕЦЬ
Навіть якщо здаватиметься, що обставини сильніші за вас, не опускайте рук.
КОЗЕРІГ
Непідходящий час для великих обіцянок та заключення угод.
ВОДОЛІЙ
Не будуйте серйозних планів, які потребують великого фізичного чи психічного навантаження.
РИБИ
Сьогодні буде день яскравих вражень. Відпочиньте!