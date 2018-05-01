ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 ТРАВНЯ 01.05.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 305 — Римський імператор Діоклетіан (~245-316), що почав службу звичайним солдатом і правив імперією двадцять років, добровільно відмовився від влади. Решту свого життя він провів на острові Спліт. 381 — Східноримський імператор Феодосій І Великий скликав Другий Вселенський (Перший Константинопольський) собор, який фактично завершив формування державної християнської церкви. Учасники собору — ієрархи лише східної частини імперії. 408 — Феодосій II став імператором Візантійської імперії. 1006 — спалах наднової SN 1006. 1328 — за мирним договором 1328 року Королівство Англія визнала незалежність Королівства Шотландія. 1497 — Мученицькою смертю від татар загинув митрополит Київський Макарій. Нетлінні мощі святого покояться у Володимирському соборі. 1682 — Людовик XIV урочисто відкрив Паризьку Обсерваторію. 1699 — Пьер ле Мойн заснував першу колонію європейців у долині річки Міссісіпі. 1707 — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об’єднані в одну державу — Королівство Великої Британії. 1753 — публікація роботи «Species Plantarum» (Види рослин) Карла Ліннея. Ця дата вважається заснуванням ботанічної номенклатури. 1776 — Адам Вайсгаупт заснував в Баварії таємне товариство Ілюмінатів. 1786 — у Відні відбулась прем’єра опери Вольфганга Амадея Моцарта «Весілля Фігаро». 1840 — у Великій Британії з’явилася в продажу перша у світі поштова марка — «Чорне пенні» 1876 — У Відні з успіхом пройшла прем’єра опери Вольфганга Амадея Моцарта «Весілля Фігаро». 1851 — У Лондоні, в Кришталевому палаці відбулось відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури. 1886 — В Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, котра була атакована поліцією. 4 травня на мітингу протесту від вибуху бомби загинуло 7 поліцейських і 60 цивільних. Організатори мітингу були заарештовані і засуджені. У липні 1889 року на Паризькому конгресі 2-го Інтернаціоналу 1 травня в пам’ять про ці події проголошено міжнародним революційним святом трудящих. 1919 — У Фінляндії затверджено національний прапор 1931 — У Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового «Емпайр Стейт Білдінг», збудованої за проектом архітектора Вільяма Лема всього за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці і 5-ї авеню будівля вартістю 40 мільйонів доларів залишалась найвищою у світі до 1972 року, коли в Мангеттені було збудовано башти Міжнародного торгового центру. 1937 — Президент США Франклін Рузвельт підписав акт про нейтралітет, що не дозволяв США втручатись у військові події в Європі. 1943 — Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9000 євреїв з гетто в м. Бродах на Львівщині. 1944 — Відбувся перший політ реактивного літака «Мессершмітт Me 262». 1948 — Проголошено створення Народно-Демократичної Республіки Корея (Північна Корея). 1954 — В Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об’єднання (Асоціація Святого Духа за об’єднання всесвітнього християнства). Сьогодні церква має послідовників більш, ніж у 150 країнах світу. 1960 — Під Свердловськом (нині — Єкатеринбург, Росія) ракетою збито американський розвідувальний літак «U-2», пілотований Френсісом Пауерсом. 1966 — студент Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор 1967 — Анастасіо Сомоса Дебайле став президентом Нікарагуа 1970 — Елтон Джон та поет Берні Топін почали свою спільну працю над альбомом «Elton John», до котрого увійшов перший хіт Елтона Джона «Your Song». 1994 — Під час змагань «Гран-прі Сан-Марино» на трасі в Імолі загинув 34-річний бразильський автогонщик, трикратний чемпіон світу в класі машин «Формула-1» Айртон Сенна. 1997 — На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія. 1997 — Румунія принесла офіційні вибачення за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і «продаж» еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління. 1998 — Колишній руандійський прем’єр Жан Камбанда визнаний судом винним у геноциді проти народності тутсі, що мав місце в 1994 році і привів до загибелі більше півмільйона людей. 1999 — Під час обстрілу моста поблизу Приштини (Косово) ракета НАТО попала в цивільний автобус і вбила 34 особи (з них 15 — діти). Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:1 апреля, 1 травня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ