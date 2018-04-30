30 квітня розпочалась операція Об’єднаних сил – Президент підписав Указ

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ «Про затвердження рішення РНБО «Про широкомасштабну антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської областей», яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про зміну формату широкомасштабної антитерористичної операції, яка була запроваджена у 2014 році.
Глава держави також підписав Наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ «Про початок операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей». «Згідно Наказу з 14.00 30 квітня 2018 року розпочати операцію Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій і Луганській областях, відповідно до плану операції Об’єднаних сил», — повідомив Петро Порошенко під час наради із військовим керівництвом щодо початку операції Об’єднаних сил.
Крім того, він підписав Наказ Верховного Головнокомандувача «Про затвердження положення про об’єднаний оперативний штаб ЗСУ».
«Впевнений в тому, що це не просто зміна формату. Це нові можливості захисту української території, українських громадян. Ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше земля окупованого Донбасу повернулася під суверенітет України, а для сотень тисяч, мільйонів тимчасово переміщених осіб, які змушені були покинути донецьку та луганську землі, ми створимо умови для того, щоб вони якнайшвидше повернулися і відновили нормальне життя на Донбасі», — підкреслив Петро Порошенко.
Глава держави подякував Командувачу АТО Михайлу Забродському «за блискуче виконання завдань» і передав управління Командувачу Об’єднаних сил, генералу Сергію Наєву.
«АТО закінчено», — підкреслив Верховний Головнокомандувач.
Президент поставив низку завдань керівництву силових структур у з метою реалізації вимог Наказів Верховного Головнокомандувача. Зокрема, Начальнику Генерального штаба Віктору Муженку було поставлено задачу забезпечити здійснення стратегічного керівництва силами та засобами ЗСУ, іншими складовими сил оборони, залученими до проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, і забезпечити їх ефективну, жорстку координацію. «В разі загострення обстановки, залучати до складу Об’єднаних сил додаткові сили і засоби ЗСУ, всіх без виключення інших силових підрозділів, інших складових частин сектору оборони і безпеки», — сказав Петро Порошенко.
Першому заступнику Голови Служби безпеки України – керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України Віталію Малікову Глава держави доручив організувати виведення з району проведення операції Об’єднаних сил оперативного складу штабу АТО та сил і засобів, що не увійшли до складу Об’єднаних сил. «Хочу окремо наголосити, що завершення режиму широкомасштабної антитерористичної операції не позбавляє нас можливості оголошення АТО в будь-який час, коли виникає терористична загроза на звільнених територіях», — підкреслив Петро Порошенко.
Президент наголосив на важливості уважно стежити за ситуацією і протидіяти ризикам і загрозам, в тому числі і діяльності диверсійних груп. «Новий Закон (Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях – ред.) дає вам кардинально нові можливості, нові права», — сказав він.
Глава держави особливо наголосив на важливості протидії інформаційній агресії, як складової частини гібридної війни.
Командувачу Об’єднаних сил, генералу Сергію Наєву, зокрема доручено організувати і забезпечити застосування зброї і озброєння підпорядкованими військами, залишаючи українським військовим право на відкриття вогню у відповідь. «Ще раз наголошую, звільнення Донбасу передбачається політико-дипломатичним шляхом, примушенням Росії виконати Мінські домовленості. Забезпечення, в першу чергу реалізації безпекового пакету Мінських домовленостей, включно з гарантованим режимом припинення вогню. Відведення, бажано на територію Російської федерації, артилерії, танків, систем залпового вогню, мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями», — сказав він.
Глава держави звернувся до Командувача Об’єднаних сил: «Якщо ворог перейде в широкомасштабний наступ, в першу чергу на Вас лягає відповідальність за забезпечення відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської федерації».
Петро Порошенко також підкреслив, що українські дипломати і він, як Президент, зроблять все, щоб забезпечити запровадження формату миротворців, які посилять безпековий компонент і створять необхідні умови для відновлення нормального життя.
Президент також особливо відзначив, що зараз в документах міжнародних організацій, окремих заявах наших партнерів і союзників чітко вказано: те, що відбувається на Сході України, називається агресія РФ, те, що відбулося в Криму, називається незаконна анексія РФ суверенного українського Криму. «Світ визнав факт агресії. І саме це дало нам можливість зафіксувати це у внутрішніх законодавчих актах України», — додав він.
Глава держави також зазначив, що прийнятий Верховною Радою Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях відображає його стратегію щодо звільнення окупованих територій.
«Цим Законом створено нову правову основу для вирішення завдань у відсічі ворожої агресії на Донбасі, а в перспективі і відновлення територіальної цілісності України», — підкреслив Петро Порошенко. Водночас, він доручив РНБОУ, керівниками силових відомств проаналізувати законодавчу базу і, в разі необхідності внести пропозиції щодо вдосконалення законодавства у зв’язку із завершенням проведення широкомасштабної АТО.
«Таким чином, з сьогоднішнього дня, 30 квітня 2018 року, широкомасштабна АТО на території Донецької і Луганської областей завершується. Ми зараз розпочинаємо військову операцію під керівництвом ЗСУ для забезпечення захисту територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави», — сказав Президент.
В свою чергу, Командувач АТО Михайло Забродський повідомив, що штабом проведено відповідну роботу щодо завершення формату АТО. «Військові частини і підрозділи ЗСУ, інших складових сил оборони, які передаються до складу угрупування Об’єднаних сил, здатні виконувати завдання за призначенням», — підкреслив він.
Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв повідомив про завершення планування операції Об’єднаних сил, створення відповідного угрупування військ сил для ведення операції, налагодження взаємодії з іншими складовими сил безпеки і оборони, військово-цивільними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях.
«Угрупування Об’єднаних сил для проведення операції із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях готові», — сказав Сергій Наєв.