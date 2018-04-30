ІМЕНИНИ 30 КВІТНЯ

Катерина (грец. Αικατερίνη) — християнське жіноче ім’я. Походить від грец. καθάριος, «ката́ріос» — «чиста, чистокровна, непорочна, бездоганна».
Олександр, Олександер — чоловіче українське особове ім’я грецького походження. В перекладі з давньогрецької означає «захисник людей». Широку популярність здобуло здебільшого на території України, де входить до першої п’ятірки найбільш вживаних імен[1], водночас корінь імені є одним з найпоширеніших у світі. Еквівалентом імені Олександр серед інших слов’янських народів — Александ(а/е)р. Жіноча форма імені — Олександра.
Семен, Симон, Шимон (івр. שִׁמְעוֹן, ідиш שמעון, біл. Сямён, пол. Szymon, серб. Симон, рос. Семён) — чоловіче ім’я давньоєврейського походження, означає «почутий (Богом)» (від кореня «шаман» — чути). Серед неєвреїв набуло поширення у зв’язку з прийняттям християнства.
Зосима означає «живий». Походження імені Зосима — грецьке.