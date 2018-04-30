ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ НА ТЕРИТОРІЇ ШАХТИ ВОГНЕБОРЦІ ВРЯТУВАЛИ 6 ЛЮДЕЙ

29 квітня о 22:09 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на вул. Шосейна у місті Мирноград Донецької області, на території шахти «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля».
На місце події за підвищеним номером виклику негайно було направлено рятувальників Головного управління ДСНС України у Донецькій області. По прибуттю на місце вогнеборці встановили, що пожежа відбувається на 4 поверсі 5-поверхової будівлі АПК на площі 360 кв. м, спостерігається щільне задимлення. В будівлі знаходилися люди, які потребували допомоги. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники вивели з підсобного приміщення на другому поверсі будівлі чотирьох жінок, які не могли самостійно вийти через щільне задимлення. З 4 поверху протилежної сторони будівлі за допомогою авто-драбини було врятовано ще 2 жінок. Загалом, завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців було врятовано 6 працівників шахти. Ще одну жінку, яка самостійно звернулась до лікарів, було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом отруєнням продуктами горіння.
Бійці ДСНС локалізували пожежу о 23:45, а о 00:55 остаточно ліквідували. До гасіння пожежі було залучено 32 чоловіка особового складу та 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.
ГУ ДСНС України у Донецькій області