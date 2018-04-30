Після того, як бджіл випускали на волю, ставили посеред пасіки стіл, накривали його скатертиною. Були спеціальні прикмети і вірування. Викладали на стіл хліб і сіль, черепок з жаром, Богоявленську воду, а також свічку, яка залишилася після заутрені від Великодня. Селяни 30 квітня молилися Зосиму і Саватієві, обходили пасіки із запаленою свічкою, а після цього окропляли всі святою водою. Поміщали пчеломатку у вулик, щоб рій не розлетівся. Казали: «Бджолу я беру, саджу у вулик. Не я тебе саджу, а садять тебе рогоногий Місяць, білі зірки та червоно Сонечко. Садять тебе і приборкують». Вважали, що бджола ніколи не вжалить доброго людини. Однак була одна поширена легенда про бджолиному жалі. Так, говорили, що, коли чоловік прийшов за медом вперше, то потривожив бджіл, які відлетіли скаржитися Богові. Йому вони розповіли, що абсолютно не вміють користуватися жалом, але Бог дозволив їм використовувати жало для захисту. На наступне літо чоловік знову прийшов до бджіл, забрав стільники, але в цей раз комахи зуміли за себе постояти. Тим не менш, вони знову вирушили до Бога і попросили зробити так, щоб люди вмирали від укусів. На що Бог сказав, що з-за своєї злості бджоли самі будуть вмирати, якщо вкусять людини. З тих пір відбувається саме так — бджола не може жити без жала.
У православній церкви30 квітня відзначають день святого Саватія і Зосима. У народі вони вважалися покровителями бджіл. До речі, християни дуже поважали цих комах, оскільки, згідно з Писанням, саме бджоли прилетіли до розп’ятого Ісуса на Голгофу і випили піт, щоб полегшити його страждання. Крім того, вважали, що саме бджоли першими сповістили про Воскресіння Ісуса.
Зосим вважався покровителем бджіл разом зі святим Саватием, а тому, саме в день 30 квітня селяни виносили на пасіку вулики. Тим більше, що погода цьому сприяла — дні стояли теплі і сонячні. 30 квітня випускали бджіл і придивлялися до їх поведінки. Традиційно готували страви з медом.
Народні прикмети на 30 квітня
- Квітки яких рослин і дерев бджоли вже облюбують — такий і врожай зберете
- Якщо 30 квітня посіяти петрушку і моркву, то вони, за прикметами, дадуть гарний урожай
- Бджоли сіли на квітучу вишню — плоди не вродять, і навпаки
- На який хліб 30 квітня сяде бджола — такий і врожай буде
- Якщо після виставки омшаника бджіл практично не зменшилось, то можна чекати хорошого врожаю гречки.