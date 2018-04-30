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ГОРОСКОП НА 30 КВІТНЯ

30.04.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Готуйтесь до поїздки. Там зустрінете важливу людину.

ТЕЛЕЦЬ

День буде насиченим – багато спілкування і флірту.

БЛИЗНЮКИ

Отримаєте радісну звістку від старого друга.

РАКИ

Ретельно підготуйте свято, а ввечері чекайте на сюрприз.

ЛЕВ

Гарний день для прогулянок та застілля з родиною.

ДІВА

На цікавому заході познайомитесь з впливовими людьми.

ТЕРЕЗИ

День емоційного розвантаження. Ви добре відпочините!

СКОРПІОН

Слідкуйте за словами, нехай за Вас говорить Ваше серце!

СТРІЛЕЦЬ

Ви опинитесь у дивовижному місці – все фотографуйте!

КОЗЕРІГ

Відкриєте для себе нове мистецтво, яке стане хобі.

ВОДОЛІЙ

Збирайтесь у туристичну мандрівку. Краще у компанії!

РИБИ

Ви дуже яскравий співрозмовник, будете у центрі уваги.

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