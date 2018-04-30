ГОРОСКОП НА 30 КВІТНЯ

ОВЕН
Готуйтесь до поїздки. Там зустрінете важливу людину.
ТЕЛЕЦЬ
День буде насиченим – багато спілкування і флірту.
БЛИЗНЮКИ
Отримаєте радісну звістку від старого друга.
РАКИ
Ретельно підготуйте свято, а ввечері чекайте на сюрприз.
ЛЕВ
Гарний день для прогулянок та застілля з родиною.
ДІВА
На цікавому заході познайомитесь з впливовими людьми.
ТЕРЕЗИ
День емоційного розвантаження. Ви добре відпочините!
СКОРПІОН
Слідкуйте за словами, нехай за Вас говорить Ваше серце!
СТРІЛЕЦЬ
Ви опинитесь у дивовижному місці – все фотографуйте!
КОЗЕРІГ
Відкриєте для себе нове мистецтво, яке стане хобі.
ВОДОЛІЙ
Збирайтесь у туристичну мандрівку. Краще у компанії!
РИБИ
Ви дуже яскравий співрозмовник, будете у центрі уваги.