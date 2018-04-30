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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 КВІТНЯ

30.04.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 711 — Військо Таріка бен Зіяда висадилось на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання.
  • 1803 — США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.
  • 1838 — Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.
  • 1840 — петербурзький цензор П.Корсаков підписав квиток на видачу «Кобзаря» Т.Шевченка з друкарні Є.Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря.
  • 1854 — Відкриття першої залізниці в Бразилії.
  • 1863 — Почалася битва під Чанселорсвілле.
  • 1900 — Анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.
  • 1918 — Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського.
  • 1918 — За участі німців проголошено створення Кримської Республіки.
  • 1960 — У газетах з’явилося повідомлення про успішну розвідку нафти в тюменській тайзі.
  • 1975 — В’єтнамські комуністи взяли Сайгон.
  • 1977 — Британський рок-гурт «Led Zeppelin» встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), число слухачів становило 76 299 людей.
  • 1999 — у зв’язку з виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.
  • 2009 — Сталася Стрілянина у Бакинській академії.
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