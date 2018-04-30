ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 КВІТНЯ 30.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 711 — Військо Таріка бен Зіяда висадилось на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання. 1803 — США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів. 1838 — Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації. 1840 — петербурзький цензор П.Корсаков підписав квиток на видачу «Кобзаря» Т.Шевченка з друкарні Є.Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря. 1854 — Відкриття першої залізниці в Бразилії. 1863 — Почалася битва під Чанселорсвілле. 1900 — Анексія Гавайських островів Сполученими Штатами. 1918 — Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. 1918 — За участі німців проголошено створення Кримської Республіки. 1960 — У газетах з’явилося повідомлення про успішну розвідку нафти в тюменській тайзі. 1975 — В’єтнамські комуністи взяли Сайгон. 1977 — Британський рок-гурт «Led Zeppelin» встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), число слухачів становило 76 299 людей. 1999 — у зв’язку з виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ. 2009 — Сталася Стрілянина у Бакинській академії. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:30 апреля, 30 квітня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ