29 КВІТНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТАНЦЮ

День танцю відзначають люди, що працюють в області опери та балету, а також всі, хто причетний до танців різних видів.
Всі любителі хореографії можуть відзначати Міжнародний день танцю 29 квітня. З 1982 року це свято щорічно об’єднує всіх людей світу, які не тямлять своє життя без танцю. Придумали це свято молодості, ритму та емоцій в організації ЮНЕСКО, вибравши для його відзначення дату народження відомого балетмейстера з Франції Жана-Жоржа Новера. Він став теоретиком хореографічного мистецтва, завдяки чому його прозвали батьком сучасного балету.
Відомо, що чоловік, ім’я якого пов’язане з появою цього свята, обгрунтував принципи балету деяких жанрів. Вони були викладені в його праці «Лист про танець і балети». Саме вишукування Новера вплинули на розвиток такого жанру, як балет-п’єса, який вимагає єдності пантоміми, танцю, музики і мистецтва.
День танцю відзначають люди, що працюють в області опери та балету, а також всі, хто причетний до танців різних видів. Зазвичай у цей день проводяться фестивалі хореографії, а також звітні концерти творчих танцювальних колективів.