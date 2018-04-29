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29 КВІТНЯ — ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ФУТБОЛУ

29.04.2018 Варто знати, Новини, Цікаво знати Комментариев нет
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В цей день, в далекому 1992 році, національна футбольна збірна України провела свій перший матч. Дебютна зустріч в Ужгороді зі збірною Угорщини закінчилась поразкою наших гравців — 1:3.

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