29 КВІТНЯ — ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ФУТБОЛУ 29.04.2018 Варто знати, Новини, Цікаво знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.В цей день, в далекому 1992 році, національна футбольна збірна України провела свій перший матч. Дебютна зустріч в Ужгороді зі збірною Угорщини закінчилась поразкою наших гравців — 1:3. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:29 апреля, 29 квітня, Всеукраїнський день футболу, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, футбол Додати коментар Отменить ответ