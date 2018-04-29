29 КВІТНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОРІДНЕНИХ МІСТ

У загальній складності це свято відзначають більш 3500 міст світу. Вони офіційно зареєстровані у Всесвітній федерації як міста-побратими.
Всесвітній день поріднених міст традиційно відзначається в останню неділю квітня. Засноване свято Всесвітньою федерацією поріднених міст ще в 1957 році. Ця федерація є неурядовою структурою, яка займається зміцненням культурних зв’язків між містами, що знаходяться в різних країнах.
У загальній складності це свято відзначають більш 3500 міст світу. Вони офіційно зареєстровані у Всесвітній федерації як міста-побратими. Історичну угоду про співпрацю і дружбу підписали вперше представники Сталінграду (Московія) і Ковентрі (Англія). Ці два міста дуже сильно постраждали в ході другої світової війни і вирішили продемонструвати свою єдність і взаємну підтримку.
Штаб-квартира організатора цього свята знаходиться в Парижі. Зараз організація співпрацює з представниками понад 160 держав. Практично кожне велике місто України має побратимів в інших країнах світу.