ІМЕНИНИ 29 КВІТНЯ

Галина — ім’я в перекладі з давньогрецької означає «спокійна», «тиха», «безтурботна». Саме так звали одну з морських німф. Тому ім’я Галина також перекладають як «морська гладь». В Іспанії та Італії це ім’я буде співзвучно італійському слову «gallina», що означає «курка, курча», яке багатьом українцівам запам’яталося з реклами бульйонних кубиків «Галина Бланка». Зменшувально-пестливі звертання Гала і Ліна також є самостійними іменами.
Ірина — ім’я в Середньовіччі було широко поширене, підтвердженням цьому є велика кількість прислів’їв, де вживається це ім’я. У народі ім’я Ірина дуже часто вимовляли як Аріна — «Тітка Аріна надвоє казала», «Три Аріни в році живуть: Аріна — розрив берега, Аріна-рассадніци та Аріна — журавлиний Років» (ця народна прикмета на дні поминання святих Ірин). Серед селян і купців в XVIII столітті було поширено саме звернення Аріна, а не Ірина. Ім’я Ірина частіше вживалося в дворянській середовищі.
Михайло — ім’я в перекладі з древнеіудейского мови означає «рівний, подібний до Бога», також існує варіант перекладу — «іспрошенний у Бога». Ім’я Михайло широко поширене в Європі: Майкл, Мішель, Мігель, Міхай — це все аналоги імені Михайло. Від чоловічого імені були утворені жіночі імена: Михайла, Мішел, Мішель, Міхаела, Мігела, Мікаела, Мігелін, Мікеланджела, Мікела, Михайлина, Михалина, Міхала.
Павло — ім’я в перекладі з латинської мови ( «Паулюс») означає «маленький», «незначний», «малюк». Є думка, що це ім’я трактується як «молодший», що було актуально при збігу імен батька і сина. Жіночий аналог імені Павло — Павла, Полла, Паула. Родинне ім’я для Павла — Павліна (Павич), жіночими формами якого є імена Поліна і Павлина.