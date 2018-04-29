ПРИКМЕТИ НА 29 КВІТНЯ

Зазвичай саме на Аріну господині пікірували розсаду томатів і капусти. Також переглядали огірки, доглядали за посадженими рослинами. Вважалося, що 29 квітня необхідно працювати в городі. Білили дерева, садили овочі, стежили за прикметами. Говорили, що якщо капусту посадити на Аріну, то вона виросте соковитою, смачною і великої. Свято називали по-різному: Ірина — заграй ярки, Аріна, Ірина — урві берега, Ірина — розрив берега, Ірина-рассадніци і т.д.
Крім того, селяни намагалися 29 квітня висаджувати капусту на спеціально приготовлених насадах і зрубах. Багато хто знає, що в давнину це був один з головних овочів, який, зокрема, використовувався для приготування традиційних щей. Ніколи не садили капусту в «сухі дні» — наприклад, такий день припадав напередодні свята Пасхи. Вважали, що якщо це зробити, то сили овоча підуть у качан, а самі капустяне листя будуть несмачними. Також намагалися не садити капусту в четвер, інакше, згідно приймете, її з’їдять черви.
Щоб капустяні качани вродили міцними і тугими, перший посаджений 29 квітня паросток потрібно було накрити чавунцем, а потім — великим горщиком. Зверху його покривали білою скатертиною і придавлювали каменем. Також 29 квітня вимовляли змови. Селяни зазвичай встромляли в грядки кропиву для того щоб захистити капусту від паразитів. Також перерізали навпіл і закопували в грунт черв’яка, якого побачили на грядці. До 29 квітня зацвітала вільха, намагалися посадити гречку в цей час.
До цього часу закінчувався розлив річок, і вони входили в потрібне русло, залишаючи за собою розмиті ярки, размочаленние мости, розриті берега. Саме тому, прозвали цей день в народі не інакше, як Ірина — урві берега.
Зазвичай після рассадніци стояли теплі і сонячні дні, а тому, розсада росла досить швидко. По темпу зростання розсади зазвичай визначали успіх у господарських справах. Наприклад, якщо розсаді було потрібно багато води, то попереду був сухий сінокіс. Якщо ж розсада НЕ вбирала вологу, то можна було очікувати дощового літа і не боятися посухи.
У православній церкви 29 квітня відзначають день мучениці Ірини, яка була зарахована до лику святих за своє праведне життя. Вона проповідувала віру в Христа разом зі своїми сестрами. Усіх їх спіймали і піддали мукам.
Народні прикмети на 29 квітня
1. Зацвіла вільха — можна сіяти гречку
2. Ліщина «запалав» — прикмета до того, що ліс пора садити
3. Яри «грають», а потім підмерзають — перешкод урожаю буде багато