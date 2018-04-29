ГОРОСКОП НА 29 КВІТНЯ

ОВЕН
Зберіться з думками і вирішіть невідкладні справи.
ТЕЛЕЦЬ
Визначіть для себе, чого хочете від життя.
БЛИЗНЮКИ
Говоріть зараз те, що думаєте, не вагаючись.
РАКИ
На вас чекають гарні новини, тож гарний настрій гарантований.
ЛЕВ
Що б не трапилося, рухайтеся вперед. Не нарікайте на долю.
ДІВА
Ви почуєте якусь цінну пораду — прислухайтесь.
ТЕРЕЗИ
Скористайтеся новими можливостями. Проявіть ініціативу.
СКОРПІОН
Ви легко знайдете спільну мову зі співрозмовниками.
СТРІЛЕЦЬ
Зараз варто звести спілкування до мінімуму.
КОЗЕРІГ
Вам доведеться вирішити якусь важливу справу.
ВОДОЛІЙ
Матимете неабиякий приплив енергії.
РИБИ
Вихідні будуть сповнені любов’ю та романтикою.