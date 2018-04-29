Актуально:

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 29 КВІТНЯ

29.04.2018 Варто знати Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  • 998 — за наказом імператора Священної Римської імперії стратили лідера повстання проти Папи Римського Григорія V патриція Кресчентіуса.
  • 1429 — Жанна д’Арк очолила французьке військо і звільнила Орлеан.
  • 1624 — Людовик XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.
  • 1648 — почалася битва під Жовтими Водами.
  • 1661 — китайські війська зайняли острів Тайвань.
  • 1676 — поблизу берегів Сицилії в битві з французьким флотом загинув знаменитий нідерландський адмірал Мікіель де Рюйтер.
  • 1707 — окремий шотландський парламент було ліквідовано. Його депутати влилися до складу англійського парламенту. Завершилося об’єднання Королівства Англія та Королівства Шотландія в єдину державу — Королівство Великої Британії.
  • 1770 — британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії.
  • 1854 — зіткнувся з американським судном і затонув німецький вітрильник «Фаворит», 201 особа загинула.
  • 1882 — у Берліні почала діяти перша в світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske, нині Siemens AG.
  • 1897 — британський фізик Джозеф Томсон повідомив про відкриття електрона.
  • 1915 — розпочались бої загонів УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.
  • 1918 — на Хліборобському конгресі у Києві при активній підтримці німецького командування гетьманом України було обрано Павла Скоропадського.
  • 1933 — при ЦК ВКП(б) створена Центральна комісія з чищення партії.
  • 1938 — заарештований член Політбюро ЦК ВКП(б) Станіслав Косіор.
  • 1945 — Гітлер і Єва Браун повінчалися напередодні загибелі.
  • 1945 — у бою в рейхсканцелярії в Берліні загинув шеф гестапо Г.Мюллер (за деякими даними, не загинув, а втік на Захід).
  • 1945 — американські війська звільнили в’язнів концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронців табору.
  • 1945 — німецькі війська в Північній Італії капітулювали перед британо-американськими військами.
  • 1955 — ЦК Компартії України прийняв постанову про увічнення місць, пов’язаних з життям і діяльністю Тараса Шевченка.
  • 1975 — останні американські війська залишили В’єтнам.
  • 1982 — населення Китаю перевищило мільярд людей.
  • 1990 — у Києві прийняте рішення про розпуск Української Гельсинської Спілки і створення на її базі Української республіканської партії.
  • 1992 — Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини в якому поступилася з рахунком 1-3, єдиний у цьому матчі гол господарів забив Іван Гецко, ставши першим бомбардиром збірної України. Цей день відзначається як Всеукраїнський день футболу.
  • 1995 — на референдумі 95 % виборців Казахстану проголосували за продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2001 року.
  • 2011 — весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"