ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 29 КВІТНЯ 29.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 998 — за наказом імператора Священної Римської імперії стратили лідера повстання проти Папи Римського Григорія V патриція Кресчентіуса. 1429 — Жанна д’Арк очолила французьке військо і звільнила Орлеан. 1624 — Людовик XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції. 1648 — почалася битва під Жовтими Водами. 1661 — китайські війська зайняли острів Тайвань. 1676 — поблизу берегів Сицилії в битві з французьким флотом загинув знаменитий нідерландський адмірал Мікіель де Рюйтер. 1707 — окремий шотландський парламент було ліквідовано. Його депутати влилися до складу англійського парламенту. Завершилося об’єднання Королівства Англія та Королівства Шотландія в єдину державу — Королівство Великої Британії. 1770 — британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії. 1854 — зіткнувся з американським судном і затонув німецький вітрильник «Фаворит», 201 особа загинула. 1882 — у Берліні почала діяти перша в світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens & Halske, нині Siemens AG. 1897 — британський фізик Джозеф Томсон повідомив про відкриття електрона. 1915 — розпочались бої загонів УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах. 1918 — на Хліборобському конгресі у Києві при активній підтримці німецького командування гетьманом України було обрано Павла Скоропадського. 1933 — при ЦК ВКП(б) створена Центральна комісія з чищення партії. 1938 — заарештований член Політбюро ЦК ВКП(б) Станіслав Косіор. 1945 — Гітлер і Єва Браун повінчалися напередодні загибелі. 1945 — у бою в рейхсканцелярії в Берліні загинув шеф гестапо Г.Мюллер (за деякими даними, не загинув, а втік на Захід). 1945 — американські війська звільнили в’язнів концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронців табору. 1945 — німецькі війська в Північній Італії капітулювали перед британо-американськими військами. 1955 — ЦК Компартії України прийняв постанову про увічнення місць, пов’язаних з життям і діяльністю Тараса Шевченка. 1975 — останні американські війська залишили В’єтнам. 1982 — населення Китаю перевищило мільярд людей. 1990 — у Києві прийняте рішення про розпуск Української Гельсинської Спілки і створення на її базі Української республіканської партії. 1992 — Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини в якому поступилася з рахунком 1-3, єдиний у цьому матчі гол господарів забив Іван Гецко, ставши першим бомбардиром збірної України. Цей день відзначається як Всеукраїнський день футболу. 1995 — на референдумі 95 % виборців Казахстану проголосували за продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2001 року. 2011 — весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:29 апреля, 29 квітня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ