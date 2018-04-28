ІМЕНИНИ 28 КВІТНЯ

Анастасія — жіночий варіант чоловічого імені Анастасій (Анастас). Значення імені Анастасія: повернута до життя, воскресіння, відроджена, воскресла, що воскрешає, повстала, відроджена до життя. Походження імені Анастасія від грецького слова “анастас” – воскреслий, є індоєвропейський корінь “ста” – стояти.
Андрій — ім’я означає хоробрий, мужній. Походження імені Андрій від грецького слова “андрос” – чоловік, чоловік. Ім’я Андрій має свої різновиди у різних народів: Анрі – у французів, Ондрей – у словаків, Андріян – у молдован.
Віктор — чоловіче ім’я латинського походження, яке набуло широкого поширення в епоху зародження християнства. Походження імені Віктор пов’язане з латинським словом, яке перекладається як «перемога», «переможець».
Олександр — вважається, що ім’я поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені Олександр об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великі люди. В іншій трактовці ім’я Олександр означає «мужній захисник»
Яків — це біблійне ім’я, в буквальному перекладі з івриту означає «наступний по п’ятах». За біблійними переказами Яків був близнюків Ісава і народився слідом за ним, тримаючись за п’яту свого старшого брата. Яків відзначається у всіх авраамічних релігіях: в іудаїзмі, християнстві та ісламі.