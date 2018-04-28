28 КВІТНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Всесвітній день охорони праці відзначається 28 квітня. Це свято започаткувала Міжнародна організація праці, яка вирішила розширити масштаби своєї діяльності з просування ідеї охорони праці в сучасному суспільстві. Одним з головних аспектів цієї роботи є розробка заходів щодо зниження рівня смертності на виробництві.
Святкування дня охорони праці вперше відбувалося в 2003 році, але ще в 1989 році американські і канадські робочі відзначали День пам’яті на честь загиблих на робочому місці. Після цього подібні заходи організовувалися по всьому світу.
З часом цей день об’єднав усіх, хто прагне зробити роботу людини більш безпечною для її здоров’я та життя. В офіційних заходах, присвячених цьому святу, зазвичай беруть участь керівники великих компаній, промислових гігантів, громадських організацій і т.д.
За даними статистики, у всьому світі щодня на робочому місці вмирають в середньому 5 тисяч людей. Крім того, безліч людей «заробляють» проблеми зі здоров’ям саме на роботі.