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Вважалося, що в цей день можна виганяти смерть за допомогою наступного обряду. Виймали бджіл з-під спуда і закликали дощову погоду. Також заготовляли майже горобини та калини, оскільки з них можна було готувати різні настої, використовувані знахарями.
Зазвичай до 28 квітня зацвітали ранні вишні, з’являлися жаби, калина зеленіла, березові листя розпускалися. Знахарі вирушали на пошуки горобини, калини, цілющих трав. Дуже часто готували настої, покликані полегшити зубний біль. Існував цікавий обряд. 28 квітня треба було підійти до горобині, погризти будь-яку гілочку дерева і повторювати: «Горобина, горобина, полікуй мої зуби, а не вилікуєш — изгрызу тебе все». Також молилися святому Пантелеймону саме в цей момент. Після цього не можна було їсти ягід з цієї заговоренной горобини — природно, це відносилось тільки до тієї людини, який звертався з змовою.
28 квітня бджолярі зазвичай оглядали пасіки і омшаники, куди складали вулики на зимівлю. Якщо весна приходила рано, то ставили вулики ряжом з квітучими деревами.
У православної церкви 28 квітня молилися святому апостолу Пуду — одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса. Святий пуд був відомий також як член Римського Сенату. Він мав високий чин і міг приймати первоверховних апостолів у своєму будинку. Також до нього часто приходили віруючі. Житло Пуда згодом було перетворено в храм, яким володів сам Петро, згідно з давнім переказом. Святий Пуд разом з Петром прийняв мученицьку смертьв Римі в часи правління імператора Нерона, організовував численні гоніння на християн.
Народні прикмети на 28 квітня
- Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари — наступні дні будуть ясними і сухими
- Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик — прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління
- Не можна в цей день працювати допізна — сильне нещастя накличеш
- Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко — незабаром встановиться гарна погода
- Граки грають — погода буде теплою і сонячною
- По ярах знову земля замерзла — врожай буде не дуже багатим
- Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються — незабаром погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ
- Зоря 28 квітня червоного кольору — буде вітряна і дощова погода
- Місяць або сонце при сході і заході як би спотворюються — прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло
- Кулики прилетіли — весна вже до середини підходить.