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ГОРОСКОП НА 28 КВІТНЯ

28.04.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Добре в цю місячну добу витратити гроші на себе — дозвольте собі те, про що давно мріяли.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні тіло насичується силами на весь місяць, тому треба зробити щось для здоров’я.

БЛИЗНЮКИ

Ваша інтуїція сьогодні на піку можливостей — прислухайтеся до неї і зробіть висновки.

РАК

У цю місячну добу ви можете побачити і відчути «своїх» і «чужих» людей у ​​вашому оточенні.

ЛЕВ

Чим більше кроків назустріч іншим сьогодні зробите, тим краще. Особливо, якщо вас про це попросять.

ДІВА

Призначайте зустрічі, переговори, укладайте контракти і угоди — сьогодні вас супроводжує успіх.

ТЕРЕЗИ

З цього дня ви будете знову відчувати прилив життєвих сил, рішучість і здатність діяти.

СКОРПІОН

Приділіть увагу тому, що їсте, і ви відчуєте, що для вас корисно, а від чого треба відмовитися.

СТРІЛЕЦЬ

Сьогодні постарайтеся ухилитися від конфліктних ситуацій — вони можуть забрати занадто багато сил.

КОЗЕРІГ

Цього четверга вас чекає новий поворот долі — довіртеся течією життя.

ВОДОЛІЙ

Раджу вам основну енергію цього дня — щедрість — направити на особисті відносини.

РИБИ

Чим більше переговорів ви сьогодні заплануєте, тим більший доробок удачі у вас буде на весь місяць.

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