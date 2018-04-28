ГОРОСКОП НА 28 КВІТНЯ

ОВЕН
Добре в цю місячну добу витратити гроші на себе — дозвольте собі те, про що давно мріяли.
ТЕЛЕЦЬ
Сьогодні тіло насичується силами на весь місяць, тому треба зробити щось для здоров’я.
БЛИЗНЮКИ
Ваша інтуїція сьогодні на піку можливостей — прислухайтеся до неї і зробіть висновки.
РАК
У цю місячну добу ви можете побачити і відчути «своїх» і «чужих» людей у вашому оточенні.
ЛЕВ
Чим більше кроків назустріч іншим сьогодні зробите, тим краще. Особливо, якщо вас про це попросять.
ДІВА
Призначайте зустрічі, переговори, укладайте контракти і угоди — сьогодні вас супроводжує успіх.
ТЕРЕЗИ
З цього дня ви будете знову відчувати прилив життєвих сил, рішучість і здатність діяти.
СКОРПІОН
Приділіть увагу тому, що їсте, і ви відчуєте, що для вас корисно, а від чого треба відмовитися.
СТРІЛЕЦЬ
Сьогодні постарайтеся ухилитися від конфліктних ситуацій — вони можуть забрати занадто багато сил.
КОЗЕРІГ
Цього четверга вас чекає новий поворот долі — довіртеся течією життя.
ВОДОЛІЙ
Раджу вам основну енергію цього дня — щедрість — направити на особисті відносини.
РИБИ
Чим більше переговорів ви сьогодні заплануєте, тим більший доробок удачі у вас буде на весь місяць.