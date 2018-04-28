ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 28 КВІТНЯ 28.04.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. 1180 — 14-літній французький король Філіп II Август одружився з Ізабелою, небіжкою графа Фландрського. 1220 — Закладено перші камені до фундаменту кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших і найгарніших в Королівстві Англія. 1503 — У битві при Серіньйолі (Італія) іспанські війська розгромили французів, і як результат — Неаполітанське королівство стало іспанською провінцією. 1512 — У битві під Вишнівцем (Лопушним) об’єднане польсько-литовське військо великого гетьмана литовського Костянтина Острозького розгромило загони кримських татар. 1599 — Англійський парламент затвердив загальну молитовну книгу для Англіканської церкви. 1621 — Українські православні священики написали «Протестацію», у якій обґрунтували правомірність відновлення православної ієрархії. 1635 — Укладено воєнний союз між Францією і Швецією. 1686 — Опублікований перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона «Принципи». 1709 — Шведські війська Карла XII та українські Гетьмана Івана Мазепи рушили на Полтаву. 1784 — Винахідники Лонуа та Ж. Б’єнвеню у Франції продемонстрували першу офіційно визнану рухому модель гелікоптера. 1788 — Меріленд став 7-м штатом США. 1794 — У Франції революційним трибуналом страчений на гільйотині колишній командувач французьким флотом адмірал граф д’Естан. 1796 — Сардинське Королівство підписало з Францією перемир’я. 1809 — Прусський офіцер Фердинанд фон Шилл вивів з Берліна гусарський полк, щоб підняти загальне повстання проти французів, які окупували Німеччину. Але заколот провалився — 31 травня Шилл загинув, 11 його офіцерів були розстріляні, а 500 солдатів — відправлені на французькі галери. 1814 — Наполеон відправився в заслання на острів Ельба. 1817 — США і Велика Британія уклали договір про обмеження чисельності військового флоту на Великих Озерах. 1862 — У ході Громадянської війни в США флот адмірала Девіда Фаррагута захопив порт і місто Новий Орлеан, штат Луїзіана. 1879 — Установчими зборами в Тирново схвалена конституція Болгарії. 1908 — Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA). 1910 — У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт здійснив перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані. 1914 — У США запатентований повітряний кондиціонер. 1918 — Командування півмільйонного угрупування австро-німецьких військ, що зайняло Україну, припинило засідання Центральної Ради, яка саме обговорювала проект конституції УНР. 1920 — Азербайджан окупувала Червона Армія і встановила владу більшовиків. 1923 — У Лондоні відкритий стадіон «Вемблі». 1926 — У Греції створено футбольний клуб «ПАОК». 1932 — Оголошено про відкриття вакцини проти жовтої гарячки. 1943 — У Львові створення дивізії «СС-Галичина». 1945 — Італійські партизани розстріляли Беніто Муссоліні на півночі Італії. — Американські війська без бою взяли Аугсбург. — Жорстокі вуличні бої в Берліні. 1947 — Польська влада почала операцію «Вісла» з виселення українців Лемківщини і Холмщини в Західну Польщу. — Норвезький етнограф і археолог Тур Геєрдал з 5 товаришами вирушив у плавання на бальсовому плоті від західного узбережжя Південної Америки до Таїті. Пліт отримав ім’я легендарного бога інків Кон-Тікі. 1948 — Арабські війська взяли Яффу (Ізраїль). 1955 — Розпочалося будівництво космодрому Байконур. 1957 — Заснована Всесвітня федерація міст-побратимів. Остання неділя квітня — Всесвітній день міст-побратимів. 1967 — Американський боксер Кассіус Клей (майбутній Мухамед Алі) позбавлений прав брати участь у поєдинках у зв’язку з його відмовою служити в армії США. 1968 — У Нью-Йорку на Бродвеї відбулась прем’єра мюзиклу «Волосся». — На екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая «Діамантова рука», в головних ролях — Юрій Нікулін, Анатолій Папанов, Андрій Миронов, Нонна Мордюкова, Ніна Гребєшкова, Світлана Світлична. 1969 — Шарль де Голль пішов у відставку з посади президента Франції після того, як на референдумі не пройшло його питання про конституційну реформу. 1987 — У США вперше у світі випустили компакт-диск. 1988 — Михайло Горбачов на зустрічі з російським патріархом оголосив про повернення церкві культових споруд. 1996 — Американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5221 штрафний баскетбольний кидок. 1999 — Конгрес США схвалив нанесення авіаударів по Югославії. 2001 — Політ першого космічного туриста Денніса Тіто. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:28 апреля, 28 квітня, визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ