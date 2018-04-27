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У МИРНОГРАДІ ПРОЙШОВ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИЙ СУБОТНИК

27.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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В рамках акції «Чисте місто» у Мирнограді пройшов загальноміський суботник. У заході взяли участь представники міської влади, комунальних підприємств та установ міста, бюджетної сфери. Традиційно генеральне прибирання міста розпочалося з парку.

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