У МИРНОГРАДІ ПРОЙШОВ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИЙ СУБОТНИК 27.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.В рамках акції «Чисте місто» у Мирнограді пройшов загальноміський суботник. У заході взяли участь представники міської влади, комунальних підприємств та установ міста, бюджетної сфери. Традиційно генеральне прибирання міста розпочалося з парку. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, СУБОТНИК, ТБ КАПРІ, тв капри, Чисте місто Додати коментар Отменить ответ