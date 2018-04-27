Зазвичай говорили, що в цей день ворони купаються в калюжах і струмках разом з воронята і після цього відпускають їх в самостійне життя. До речі, 27 квітня були поширені оглядини і сватання з тієї ж причини — батьки з легкістю відпускали дітей з сім’ї для того щоб вони створили свою сім’ю і свій будинок.
27 квітня відкривався сезон для хліборобів. Сніг уже остаточно сходив з полів, встановлювалася тепла погода, і заморозків вже не було. Все це дозволяло розпочати польові роботи і виходити на ріллю. Селяни заздалегідь, перед 27 квітня, перебирали в засіках насіння, і тепер просто залишалося взяти їх з собою в поле, посадити і чекати багатого врожаю. У народі день 27 квітня отримав найрізноманітніші назви: Мартін-лісогон, Пташині обереги, Вороний свято, Євстафій, Мартин. У православ’ї 27 квітня вшановується пам’ять святого Мартина і святого Евставфія.
Мисливці говорили про те, що саме 27 квітня починається новосілля у лисиць. Вони залишали старі нори і перебиралися в нові. Зазвичай вважалося, що цей процес займає близько трьох днів. Такі лисиці сліпнули і глухли, а тому, згідно з прикметами, їх можна було ловити голими руками — це було образне вираження того, що в цей день точно можна вирушати на полювання. Говорили, що прозрівають лисиці тільки після воронячого кльову.
Самі ж ворони, як вже говорилося вище, 27 квітня купали в калюжах своїх пташенят, а потім відпускали їх на волю. Для слов’ян ворони були символами зла, а тому, говорили, що каркають ці птахи завжди неспроста. Наприклад, якщо каркає зграя ворон, то взимку це обіцяло мороз, а влітку — сильні дощі. Якщо птах сиділа на будівлі і каркала, то в селі незабаром з’являвся небіжчик. Також дивилися, якщо ворон пролетів через двір з гучним каркання, в цьому місці хтось помре.
Народні прикмети на 27 квітня
1. Якщо на Мартіна Лисогона серед маси чорних хмар пливуть світлі і легкі хмари, то це обіцяє дощ з вітром.
2. Мокро і брудно в цей день — прикмета того, що рілля хорошою буде