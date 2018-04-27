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ГОРОСКОП НА 27 КВІТНЯ

27.04.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Всі сьогоднішні події матимуть для Вас важливі наслідки.

ТЕЛЕЦЬ

Вам знадобиться здорове ставлення до критики.

БЛИЗНЮКИ

Поділіться цінними ідеями і мудрими думками з іншими.

РАКИ

Ви прекрасний виконавець, але не беріть на себе зайвого.

ЛЕВ

Ваша чарівність сьогодні не залишить нікого байдужим.

ДІВА

Треба щосили домовлятися, інакше конфліктів не уникнути.

ТЕРЕЗИ

Сьогодні важливо зважати на інших і шукати компроміси.

СКОРПІОН

Відпочиньте як слід – скоро Вам знадобиться багато енергії.

СТРІЛЕЦЬ

Завдяки сьогоднішнім успіхам зробите важливий крок уперед.

КОЗЕРІГ

На Вас чекає важлива розмова – готуйте аргументи!

ВОДОЛІЙ

Зможете укріпити свій авторитет завдяки порадам іншим.

РИБИ

У Вас є все, щоб зробити потужний ривок. Уперед!

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