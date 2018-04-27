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В ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ВІДКРИЛИ МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ АНАТОЛІЮ ЛУПИНОСУ

27.04.2018 Сюжети Комментариев нет
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27 квітня у селі Новотроїцьке Покровського району відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки громадсько-політичному діячу, дисиденту, поету та земляку Анатолію Івановичу Лупиносу.

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