В ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ВІДКРИЛИ МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ АНАТОЛІЮ ЛУПИНОСУ 27.04.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.27 квітня у селі Новотроїцьке Покровського району відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки громадсько-політичному діячу, дисиденту, поету та земляку Анатолію Івановичу Лупиносу. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:анатолий лупинос, капри, КАПРИ ТВ, Новини, Новости, ПОКРОВСКИЙ РАЙОН Додати коментар Отменить ответ