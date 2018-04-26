26 КВІТНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ І КАТАСТРОФ

Річниця Чорнобильської катастрофи — важливий меморіальний день, що відзначається на міжнародному рівні. Він називається Днем пам’яті загиблих у радіаційних аваріях і катастрофах.
На Чорнобильській АЕС, в наслідок вибуху на 4-му енергоблоці, сталася найбільша техногенна катастрофа ХХ століття.
26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Це страшна подія, яку згодом назвали трагедією ХХ століття, стала найбільшою техногенною катастрофою. Тоді під час вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався великий викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Сила вибуху прирівнювалася до 500-та бомбам — таким, які колись були скинуті на Хіросіму.
Сильне радіоактивне випромінювання вразило територію в радіусі 30 кілометрів від місця події. Однак масштаби аварії були набагато більшими. Крім українських населених пунктів, які постраждали від катастрофи, радіаційному забрудненню піддалися селища 19 регіонів Московії, в яких проживали майже 3 млн. чоловік. Також радіація швидко поширилася на деяких територіях Білорусі і досягла Європи.
Про те, що сталася аварія, жителі прилеглих регіонів дізналися тільки через кілька днів. У країні почалося активне акумулювання сил для ліквідації наслідків аварії. Тоді на гасіння пожежі було кинуто не тільки спеціалізовані пожежні сили, а й цивільні. Під час цих робіт безліч людей отримали смертельні дози опромінення. У 2000-х роках світове співтовариство об’єднало свої сили для вирішення «чорнобильської проблеми», яка не вичерпалася і до нашого часу.