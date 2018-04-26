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26 КВІТНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

26.04.2018 Варто знати, Новини, Цікаво знати Комментариев нет
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Мета цього свята направлена на те, щоб люди усвідомили в більшій мірі всю важливість інновацій та досліджень для загального комфорту нашого життя.

Встановлення цього свята пов’язане з жовтнем 1999 року, коли відбулося засідання Всесвітньої організації інтелектуальної власності, на якому і було вирішено заснувати таке свято. Датою для нього вибрали 26 квітня, оскільки в цей день була заснована організація WIPO, яка займається охороною і розвитком інтелектуальної власності людей, компаній і т.д.

Ініціювали святкування даної події китайці. З їх легкої руки свято прийняло світове співтовариство і відзначає його щорічно з 1999 року.

Мета цього свята направлена на те, щоб люди усвідомили в більшій мірі всю важливість інновацій та досліджень для загального комфорту нашого життя. Для досягнення цієї мети і потрібні всілякі патенти, авторські права, торгові знаки та інші інструменти, що дозволяють захистити від посягань інтелектуальну власність. День інтелектуальної власності можна розцінювати як один з методів досягнення економічного і культурного розвитку сучасного суспільства.

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