26 КВІТНЯ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Мета цього свята направлена на те, щоб люди усвідомили в більшій мірі всю важливість інновацій та досліджень для загального комфорту нашого життя.
Встановлення цього свята пов’язане з жовтнем 1999 року, коли відбулося засідання Всесвітньої організації інтелектуальної власності, на якому і було вирішено заснувати таке свято. Датою для нього вибрали 26 квітня, оскільки в цей день була заснована організація WIPO, яка займається охороною і розвитком інтелектуальної власності людей, компаній і т.д.
Ініціювали святкування даної події китайці. З їх легкої руки свято прийняло світове співтовариство і відзначає його щорічно з 1999 року.
Мета цього свята направлена на те, щоб люди усвідомили в більшій мірі всю важливість інновацій та досліджень для загального комфорту нашого життя. Для досягнення цієї мети і потрібні всілякі патенти, авторські права, торгові знаки та інші інструменти, що дозволяють захистити від посягань інтелектуальну власність. День інтелектуальної власності можна розцінювати як один з методів досягнення економічного і культурного розвитку сучасного суспільства.