ІМЕНИНИ 26 КВІТНЯ

Артем (грец. Ἀρτεμής — чоловіче особове ім’я, що перекладається із грецького Ἀρτεμής як «непошкоджений, бездоганного здоров’я». За іншою версією, ім’я бере корені від грец. Αρτέμιος — «присвячений Артеміді». Інша форма імені — Артемій
Морена (рос. морена, англ. moraine, till, glacial drift; нім. Moräne f) — скупчення несортованого уламкового матеріалу, який переноситься і відкладається льодовиками.
Марія (грец. Μαρία) — жіноче особове ім’я давньоєврейського походження, форма єврейського імені Міріам. Станом на 2012 рік в Україні ім’я займає шосте місце серед найпопулярніших імен, якими називають новонароджених дівчат.
Клета (дав.-гр. Kλετα — «бажана») — персонаж давньогрецької міфології, дружина третього царя Лаконії Еврота, мати Спарти, Мекіоніки, Питани. Оскільки вони не мали сина, то царювання в Лаконії перейшло до чоловіка Спарти Лакедемона, який перейменував місто на честь дружини. Клета є бабусею Амікла та Еврідіки.