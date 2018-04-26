ДОЧКА ВІТАЛІЯ МАНДРИКА ОТРИМАЛА ОРДЕН ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА МАРІУПОЛЯ

Відповідні відзнаки урочисто вручив сьогодні 4-річній Діані та матері офіцера Світлані Мандрик голова Маріупольської міської ради Вадим Бойченко.
У жовтні 2017 року оперуповноваженому відділу швидкого реагування «Сокіл» старшому лейтенанту міліції Віталію Мандрику було присвоєно звання почесного громадянина Маріуполя (посмертно). Так жителі увічнили пам’ять правоохоронця, який ціною власного життя врятував 700-тисячне місто від теракту.
23 лютого 2015 року Віталій Мандрик зупинив з напарниками автомобіль, в якому диверсанти перевозили вибухівку. Під час затримання злочинців хлопець був смертельно поранений. Йому було лише 27 років.
Сьогодні на сесії Маріупольської міськради знаки пошани отримали найрідніші люди Віталія – мама та донечка. Мати маленької Діани трагічно загинула минулого року.
Поліція Донеччини підтримує сім’ю загиблого героя та робить усе, аби пам’ять про мужнього офіцера жила в серцях людей.
Нагадаємо, на місці загибелі Віталія Мандрика встановлено пам’ятний знак та висаджені молоді дерева.
На честь спецпризначенця названо вулицю в його рідному місті Покровську, а також засновано щорічний турнір з рукопашного бою імені Віталія Мандрика – виду спорту, якому хлопець віддав чималу частину свого життя.